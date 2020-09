Dopo le scorribande in ERC3, l'americano aveva debuttato con la Citroën C3 R5 al Rally Hungary del novembre 2019 e affiancato da Alex Kihurani ha terminato in Top10 in Lettonia.



“Sono contentissimo, abbiamo fatto esperienza e km, e le sensazioni sono state ottime - ha commentato Johnston - Le prime PS erano difficili, poi al pomeriggio sono andato meglio, anche se ho forato la posteriore sinistra. Il rally è servito per imparare e il primo obiettivo era questo, non il risultato".



Johnston e Kihurani correranno con il Saintéloc Junior Team il Rally d'Estonia WRC questo weekend.