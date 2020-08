Johnston torna nell’ERC per allenarsi in vista del Mondiale

-

Sean Johnston torna in azione nel FIA European Rally Championship al Rally Liepāja con il Saintéloc Junior Team.

L'americano, che aveva debuttato nella serie con la Peugeot 208 R2 del team francese, salirà a bordo della Citroën C3 R5 e per allenarsi in vista del suo rientro nel FIA World Rally Championship, che è il suo impegno principale di quest'anno.



“Mi allenerò per il Rally Estonia, anche se si tratta della prima volta che corro con una R5 su terra - Avevo gareggiato nel Rally Hungary nel 2019 per la prima volta con questa C3, avrò tanto da imparare, ma cercherò di farlo subito con un test. L'ERC è un bell'impegno e ti dà buonissime basi".



Impaziente

Johnston ed Alex Kihurani non corrono dal Rallye Monte-Carlo di gennaio e avevano fatto solamente le ricognizioni del Rally del Messico prima della chiusura.



“Alex ed io non vediamo l'ora di tornare in macchina, l'obiettivo principale è accumulare km ed esperienza, quindi non spingeremo al massimo. Dobbiamo prendere bene le note, dopo il Rally Hungary continua il nostro allenamento con la R5 e non ne ho tantissimo al momento. Durante la chiusura io ed Alex ci siamo sentiti per migliorare il radar, al Rally Liepāja useremo qualche sistema nuovo".



Conoscere Liepāja aiuterà

Johnston ha già fatto questa gara nel 2019 e la cosa lo aiuterà: "Conosciamo le caratteristiche e lo spirito delle PS. Per noi è importantissimo e vedremo cosa ci aspetterà in Estonia. Liepāja è un evento dove mi trovo bene e sarà utile".



Un occhio su Lukyanuk

Alexey Lukyanuk sarà suo compagno di squadra in Saintéloc, per cui il russo è un ottimo punto di riferimento.



“E' una delle cose che mi piacciono di più della Saintéloc, potrò parlare con ‘Lucas’ in assistenza e guarderò i suoi video per imparare su set-up e linee, oltre che discuterne con gli ingegneri della Saintéloc. Avrò tanto da imparare".



Il Rally Liepāja si svolge dal 14 al 16 agosto e inizierà con la prima delle 10 PS alle 12;20 locali di domani.

