Kajetan Kajetanowicz alla conferenza stampa del Rally di Croazia, terzo round del FIA World Rally Championship, ha fatto il suo in bocca al lupo a Chris Ingram.

Il Campione 2019 del FIA European Rally Championship aveva combattuto contro il polacco in passato nell'ERC e ora i due si ritrovano in WRC3, dove c'è pure Yohan Rossel.



“E' un grande piacere che Chris sia qui perché è un grande talento e incrocio le dita per lui", ha detto il pilota del LOTOS Rally Team, che ricorda anche quando si scambiò il casco con il rivale all'Azores Rallye.



Ingram verrà affiancato da Ross Whittock nel 2021 nel Mondiale.

ERC Gli assi dell’ERC su asfalto UN GIORNO FA

ERC Magalhaes al fianco dei giovani: “Debbo restituire qualcosa” IERI A 10:10