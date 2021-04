Kajetan Kajetanowicz, unico pilota ad aver vinto per tre volte di fila il FIA European Rally Championship, è pronto per combattere nel WRC

Il portacolori del LOTOS Rally Team sarà in azione in WRC3 con una Škoda Fabia Rally2 Evo affiancato da Maciej Szczepaniak al Rally di Croazia del 22-25 aprile, in vista del quale ha svolto un test ad Ustroń.



“Inziamo la battaglia WRC in Croazia, dove ci aspettano tante PS impegnative con cambi di aderenza continua - ha detto il polacco - Penso che nel test siamo riusciti a trovare condizioni simili, non del tutto uguali magari, ma che ci hanno permesso di lavorare sull'assetto. Siamo molto motivati, sappiamo che la nostra Škoda è competitiva e per noi va bene, ma ogni km è utile per affinarla".



Anche Chris Ingram, Campione 2019, sarà all'evento con una Fabia Rally2 Evo.

