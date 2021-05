Kaspar Kasari nel 2021 farà il salto nel FIA European Rally Championship per correre in ERC3 Junior Championship e mettersi alla prova a livello internazionale.

Il 23enne estone correrà con una Ford Fiesta Rally4 nei 6 eventi dedicati, con l'ambizione di arrivare al premio finale che è una Ford Fiesta Rally3, come stabilito dalla FIA assieme a Pirelli, M-Sport e al promoter Eurosport Events nella scala di progressione da 2 a 4 ruote motrici per i giovani.



“L'ERC3 Junior Championship è la giusta scelta per un rallista giovane come me che non ha mai corso su asfalto - ha detto Kasari - Ci sono avversari veloci e rally fantastici, vogliamo cercare di andare forte e fare esperienza. Il premio finale ci dà motivazione e vogliamo crescere tanto".



Kasari cercherà di seguire il suo connazionale Ken Torn, Campione ERC3/ERC3 Junior 2020 che passerà all'ERC Junior Championship con la Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland come premio



Grandi nomi alle spalle

Kasari verrà seguito dalla OT Racing, con la quale ha centrato il terzo posto nel campionato estone Junior nel 2019 e nel 2020. E' il team di Ivar Tänak, papà di Ott, Campione 2019 del FIA World Rally Championship. Rainis Raidma sarà il suo navigatore, con cui ha già fatto bene all'Otepää talveralli a febbraio.



Ambizioni di livello

Dopo aver cominciato a correre sul ghiaccio a 7 anni, Kasari ha esordito nei rally nel 2012 tra Estonia e Lettonia. "L'obiettivo a lungo termine è passare ad una 4WD del livello più alto", ammette, continuando ad allenarsi anche con bici e basket nel tempo libero.



Kasari verrà supportato da Karmani Auto-Moto e OT Racing, e debutterà all'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno, poi farà anche il Rally Liepāja dell'1-3 luglio, gara che ha svolto nel 2019 come round lettone.



Foto:Mark Aleksejev

