Tomasz Kasperczyk sta continuando a correre all'ORLEN 77th Rally Poland nonostante un capottamento.

Il pilota del Tiger Energy Drink Rally Team era ottavo assoluto con la sua Volkswagen Polo, quando nella PS3 del primo round del FIA European Rally Championship ha avuto un incidente.



“Stavamo andando bene, anche se eravamo solo i terzi a partire, ma ci siamo capottati nella PS3 - spiega il polacco - Non è stato un grande impatto, ma abbiamo dovuto cambiare una gomma e la cosa ha richiesto tempo. Sono i rally, per fortuna non ci sono tanti danni e la macchina è a posto".

