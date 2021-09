Martin Koči ha sostituito Roman Odložilík al Barum Czech Rally Zlín - e ha spiegato perché guardare film cechi da bambino lo ha aiutato.

Con le regole che permettono di cambiare solo un elemento approvato, lo slovacco ha dovuto lavorare con il co-pilota ceco Martin Tureček per la prima volta, mentre si adattava anche alla Škoda Fabia Rally2 Evo.



"È incredibile e sono super-felice di aver avuto questa possibilità", ha detto il pilota della TRT Technology. "Ma allo stesso tempo avrei preferito avere più tempo per prepararmi, qualche test, guardare gli onboard per prendere confidenza con la macchina. Non voglio dire che sia troppo difficile, ma è differente. Mentalmente ero in una 2WD e dopo un anno saltare nella 4WD non è facile. Ma, in ogni caso, è incredibile essere qui".



Koči ha detto di essere rimasto "scioccato" quando è arrivata la chiamata, ma aveva previsto di essere al 50° Barum Czech Rally Zlín come spettatore.



"Probabilmente avrei seguito questo evento, non sono solo un pilota ma anche un appassionato di rally. Abbiamo dovuto parlarne per vedere se era possibile, ma è stato incredibile e la lingua non è stata un problema perché è uguale al 90% e quando eravamo bambini guardavamo i film in ceco".



Dopo una "guida costante e intelligente", Koči ha finito 10° assoluto. "Mi piacerebbe avere di nuovo questa possibilità", ha detto dopo.

