Martin Koci correrà il Barum Czech Rally Zlin del FIA […]

Martin Koci correrà il Barum Czech Rally Zlin del FIA ERC. Il talentuoso slovacco (nella foto), doppio campione nazionale e habitué del JWRC, sostituisce sulla Škoda Fabia Rally2 Evo della TRT Technology l'indisponibile per malattia Roman Odložilíkin.



Martin Vlček cambierà la sua Hyundai i20 R5 con una nuova i20 N Rally2, la stessa auto che Jari Huttunen ha guidato alla vittoria nel WRC2 dell'Ypres Rally Belgium.



Albert von Thurn und Taxis doveva passare a una Volkswagnen Polo GTI R5, ma proseguirà con la Škoda Fabia Rally2 Evo.



Robert Adolf ha avuto un incidente nei test e quindi non ci sarà, così come Teemu Asunmaa, dato che il Proracing Rally Team sta ancora riparando la sua Škoda Fabia Rally2 Kit dopo il botto del Rally Rzeszowski.



In ERC3 Junior, Ole Jr Nore non prenderà parte alla gara con la sua Toksport WRT Renault Clio Rally4 dopo essersi ammalato, mentre il rivale di classe Amaury Molle sarà assente dall'evento mentre finalizza il suo programma per il resto della stagione.



Alexey Lukyanuk, il leader del FIA European Rally Championship dopo tre round, e Umberto Scandola di Hyundai Rally Team Italia si sono ritirati all'inizio di questa settimana.

