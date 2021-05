Jan Kopecký ha vinto in Ungheria per 2" lo scorso weekend trovando una durissima resistenza da parte dei piloti locali.

Affiancato da Jan Hloušek, il pilota del Topp-Cars Rally Team ha piazzato la sua Škoda Fabia Rally2 davanti ad András Hadik in un finale mozzafiato dell'Ózd Eger Rallye.



“Che weekend! - ha detto il Campione del FIA European Rally Championship 2013 - Ci siamo presi dei rischi, ma la cosa ha pagato. Vincere qui non è facile, i piloti sono molto bravi".



Kopecký farà sia la serie ungherese che quella ceca. Il Rally Hungary è in programma il weekend del 22-24 ottobre.



Foto: Facebook.com/motorsportskoda / MGR Images

