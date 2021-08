Jan Kopecký teme che il suo filotto di vittorie a Zlín possa essere a rischio.

Con un record di otto vittorie assolute al Barum Czech Rally Zlín all'attivo, il ceco è il pilota più vincente locale che sarà al via della 50a edizione dell'evento del FIA European Rally Championship.



"Vincere è l'obiettivo, ma sicuramente non sarà facile", ha detto il campione della Škoda. "Non sto facendo molti rally oggi, solo alcuni in Repubblica Ceca e alcuni in Ungheria, niente più eventi del campionato mondiale o europeo, quindi sarà un po' più difficile. Ma spero di poter essere al passo. Tutta la squadra deve essere pronta e credo che lo siamo".



Kopecký ha anche evidenziato che potrebbero esserci condizioni mutevoli.



"Il Barum è difficile quando è asciutto, ma ancora più difficile quando piove perché è molto scivoloso e il grip cambia ogni centimetro. Sicuramente sarà più facile per me se il tempo è costante. Se è asciutto o piove non ha molta importanza. Ma se il tempo è variabile allora può essere difficile, soprattutto per la scelta delle gomme".

