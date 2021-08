Jan Kopecký è al comando del Barum Czech Rally Zlín per 8" avendo vinto le prime due PS di oggi di questo quarto round del FIA European Rally Championship.

Dopo essersi imposto nella SSS Zlín di ieri sera, il pilota dell'Agrotec Škoda Rally Team - che condivide la Škoda Fabia Rally 2 Evo col navigatore Jan Hloušek - ha ottenuto il miglior crono anche nella PS2 Březová e PS3 Hošťálková.Andreas Mikkelsen (Škoda-Toksport WRT) è secondo, seguito da Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta Rally2). Simon Wagner (Eurosol Racing) ha invece superato Miko Marczyk (ORLEN Team) nella lotta per il quarto posto, con Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) che è sesto.La PS3 è poi stata cancellata per via di un incidente occorso a Dominik Stříteský/Jiří Hovorka; il ceco è stato portato in ospedale per controlli. Le PS4 Komárov e PS5, Pindula scatteranno con 15' di ritardo, quindi alle 13;32 e 14;10 rispettivamente.Cliccate QUI per l'itinerarioper il live timingCliccate QUI per la diretta online Cliccate QUI per sentire ERC Radio