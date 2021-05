Jan Kopecký, Campione 2013 del FIA European Rally Championship, torna dove tutto ebbe inizio 20 anni fa per lui.

Il ceco, che ha vinto anche i titoli WRC2 e APRC oltre ad un sacco di campionati nazionali, sarà in azione al Rally Šumava Klatovy contro 85 rivali.



Il 39enne fece qui la sua prima apparizione con una Škoda Octavia e ora guiderà una nuova Škoda Fabia Rally2 Evo, affiancato da Jan Hloušek come portacolori dell'Agrotec Škoda Rally Team.



In gara ci saranno anche Filip Mareš, Campione 2019 dell'ERC1 Junior Championship, con la Fabia del Laureta Škoda Auto Team assieme a Radovan Bucha, poi Albert von Thurn und Taxis e Bernhard Ettel.



L'ERC farà visita alla Repubblica Ceca per il 50° Barum Czech Rally Zlín il 27-29 agosto.

