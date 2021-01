Il 28enne tedesco è stato selezionato dalla Pole Promotion per correre nella serie affiancato da Frank Christian, che sotto l'effige della Škoda Auto Deutschland aveva già presenziato con lui nel FIA ERC1 Junior Championship del 2018 con un podio assoluto conquistato al Rally Islas Canarias.



Kreim aveva corso anche il Rally di Roma Capitale dello scorso luglio ritirandosi però nel corso della Tappa 2 per la rottura di una ruota.



“Dopo il 2018 volevo tornare nel FIA ERC per vincere - ha detto Kreim - Negli ultimi due anni ci siamo impegnati molto e a Roma ho dimostrato il potenziale, quindi nel 2021 sono motivatissimo per attaccare al massimo".



Kreim in Pole Promotion raggiunge René Rast, Nicki Thiim, Kelvin van der Linde e Sheldon van der Linde fra i piloti seguiti dall'agenzia nel mondo delle corse.



Calendario ERC 2021



Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portogallo, terra), 12-14 marzo 2021



55th Azores Rallye (terra), 25-27 marzo 2021



Rally Islas Canarias (asfalto), 6-8 maggio 2021 J



77th Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021 J



Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio 2021 J



Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021 J



50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021 J



Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021



J = Gara per ERC Junior/ERC3 Junior