Kreim torna nell’ERC

Fabian Kreim tornerà a correre in FIA ERC1 Junior Championship in occasione del Rally di Roma Capitale (24-26 luglio) con unaVolkswagen Polo GTI R5.

Il tedesco, Campione in patria, era passato all'ERC nel 2018 centrando il podio proprio in Italia e al Rally Islas Canarias, combattendo per il titolo e chiudendo terzo l'anno, per poi tornare a concentrarsi sul campionato nazionale nel 2019, vinto con la Škoda Fabia affiancato da Tobais Braun.



Stavolta Kreim ritrova il co-pilota Frank Christian, passando dalla Škoda alla Volkswagen per il primo round dell'ERC1 Junior per il quale punta al podio.



“Sono molto contento di correre questa gara così tecnica su asfalto - ha detto il 27enne - Ho provato la VW Polo GTI R5 e mi sono trovato subito benissimo, la macchina ha un gran potenziale, anche se la guidabilità è diversa completamente come set-up rispetto alla Škoda. Sarà una grande battaglia e voglio fare esperienza con questo mezzo, oltre che lottare per la vittoria in ERC1 Junior".



Christian ha aggiunto: "E' stato bellissimo tornare in macchina dopo gli ultimi mesi, era passato tempo dall'ultimo viaggio e dai km percorsi con una macchina da rally. Fabian mi ha chiesto di andare con lui a Roma e non ho esitato ad accettare”.



Kreim con Pole Promotion

Kreim verrà seguito dalla Pole Promotion di Dennis Rostek, che dice: "Negli ultimi giorni abbiamo dato vita a questo progetto e spero di motivare i nostri partner a darci una mano per altre gare dell'ERC. Sotto la direzione di Pole Promotion sono cresciuti tanti piloti importanti come René Rast e Niki Thiim a livello internazionale, uno dei nostri obiettivi è supportare i giovani piloti ed aiutarli a diventare professionisti. Fabian è uno dei migliori talenti della Germania dei rally e vogliamo farlo crescere. Assieme ai collaboratori di Porta Möbel e Volkswagen siamo riusciti ad iscriverci al Rally di Roma Capitale”.



Otto gare per il talento tedesco

Kreim aveva debuttato nell'ERC in occasione dell'Ypres Rally 2014, giungendo poi in Top5 al Barum Czech Rally Zlín del 2016 alla prima esperienza con una R5.



Nel 2018 si è iscritto all'ERC1 Junior con la Škoda Auto Deutschland finendo tre volte sul podio e vincendo una gara assieme a Frank Christian. Al Rally Liepāja ha lottato per il titolo e ha finito alle spalle di Nikolay Gryazin e Chris Ingram.



Kreim in totale ha alle spalle 8 gare nell'ERC, 3 successi in PS e 3 terzi posti, ultimo dei quali al Rally Islas Canarias 2018.



Tre Campioni in ERC1 Junior

Con Fabian Kreim al Rally di Roma Capitale avremo tre Campioni nazionali in FIA ERC1 Junior Championship. Con lui ci saranno Miko Marczyk (Polonia) e Simone Tempestini (Romania) al volante delle rispettive auto Rally2. La entry list completa dell'ERC1 Junior per il Rally di Roma Capitale verrà pubblicata più avanti.

