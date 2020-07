La chiusura delle iscrizioni spostata a domenica 12 luglio

-

Grazie alla collaborazione della FIA e di Eurosport Events, le iscrizioni al Rally di Roma Capitale, che avrebbero dovuto chiudere nella serata di mercoledì 8 luglio, resteranno aperte fino alle ore 24:00 di domenica 12 luglio.

Questa straordinaria decisione è stata presa per cercare di aiutare i piloti provenienti dalle aree extra Schengen che potranno beneficiare di questi giorni aggiuntivi per trovare le vie diplomatiche che permettano loro di non mancare al primo round della stagione FIA European Rally Championship 2020.



Le iscrizioni, anche per questi ultimi giorni, si potranno effettuare solo ed esclusivamente tramite il portale ufficiale FIA al linkhttps://registrations.fia.com/rally



Nel frattempo è stato davvero forte l'affetto, da tutta Europa, per il Rally di Roma Capitale, con decine di iscrizioni di livello e un importante numero di vetture R5 pronte a sfidarsi per la vittoria.



Attualmente, è bene ricordarlo, l'evento sarà a porte chiuse, quindi senza pubblico, pur nell'attesa del prossimo DPCM (previsto il 15 luglio) che potrebbe attuare delle modifiche.

