La nuova Renault Clio Rally4 che esordirà nel FIA European Rally Championship ha ottenuto un podio con Jean-Sébastien Vigion al Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais.

A tre settimane dalla primissima gara affrontata, la Targa Florio in Sicilia, è toccato a Vigion prendere in mano il volante della vettura francese, con la quale ha vinto 7 PS su 11 nella Classe R4, vinta da Stéphane Lefebvre con una Opel Corsa Rally4, precedendo per 15"2 proprio Vigion, che ha perso terreno nella PS3.



“Questo rally è stato molto positivo, eravamo venuti qui solamente per metterci alla prova ed è stato un successo, specialmente vincere 7 PS. La Clio Rally4 aveva il potenziale per vincere, ma qualche errore da parte nostra ha consentito a Stéphane Lefebvre di allungare", ha detto Vigion.

ERC Bonato subito veloce nel primo round in Francia UN GIORNO FA

ERC Wilson: “ERC ottima base per i giovani talenti” IERI A 07:59