Ricardo Moura ha spiegato l'errore che gli ha negato il podio del FIA European Rally Championship all'ultima PS dell'Azores Rallye.

L'idolo locale si è capottato proprio a pochi km dal traguardo, venendo scavalcato per 3"2 da Efrén Llarena.



“Ho fatto un errore stupido, cercando di stare molto interno in una curva e finendo col prenderne il bordo, così ci siamo ribaltati. Non c'erano grossi danni, ma una gomma è uscita dal cerchio e quindi abbiamo perso tempo”, ha ammesso Moura all’arrivo, dopo che l’idolo locale era stato al comando nelle prime cinque PS di gara.

