Sara Fernández ha partecipato al FIA Prize Giving Ceremony a Parigi giovedì sera.

Oltre a ritirare il premio come Campionessa fra i co-piloti del FIA European Rally Championship, la spagnola ha incontrato Geri Halliwell (sposata con Chris Horner), cantante del gruppo pop Spice Girls.



“E' stata una notte magica - ha detto la Fernández - Ritirare il premio dell'ERC con così tanti miti del motorsport è stato speciale, inoltre eravamo in una città unica come Parigi. E poi è stato fantastico incontrare Geri Halliwell, è stata uno dei miei punti di riferimento quando ero piccola, sono cresciuta con la sua musica e i dischi delle Spice Girls. Grazie a lei, la mia generazione ha potuto credere nel Girl Power. Geri è l'esempio di duro lavoro e perseveranza".



La 36enne ha affiancato Efrén Llarena (Rallye Team Spain) sulla sua Škoda Fabia Rally2 Evo.

Ad

ERC Mikkelsen incoronato ufficialmente Campione FIA ERC a Parigi 19 ORE FA

ERC Campbell a capo dell’organizzazione ERC IERI A 05:01