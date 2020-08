Ecco intanto i 50 momenti migliori degli ultimi 50 anni.



50: la prima edizione dell'aprile 1971 fu vinta da Jan Halmazňa.



49: Vladimír Hubáček con la Renault Alpine A110 dal 1972 fece tripletta.



48: Wolfgang Hauck fu il primo pilota internazionale a vincere nel 1974 con una Porsche 911.



47: Škoda vinse la prima gara nel 1976 con John Haugland.



46: Dopo 5 anni di dominio Škoda, Antonio Zanussi torna a trionfare per la Porsche nel 1981.



45: il 28 gennaio 1982 nasce Jan Kopecký, il più vincente nella storia del Barum Czech Rally Zlín con 8 successi.



44: Kopecký nel 2014 utilizzò la nuova Škoda Fabia R5 combattendo contro Václav Pech su Mini John Cooper Works S2000.



43: Miroslav Jakeš affrontò la 43a edizione nel 2013 in ERC Production Cup chiudendo sesto assoluto e vincendo il Colin McRae ERC Flat Out Trophy.



42: nel 1999 Janusz Kulig divenne l'unico polacco al momento a vincere la gara.



41: restando in Polonia, Aleks Zawada si aggiudicò la ERC3 Junior nel 2017.



40: Freddy Loix ha vinto il 40° Barum Rally nel 2010.



39: Renato Travaglia ha vinto 2 gare e 28 PS.



38: Marco Cavigioli affrontò il primo Barum Czech Rally Zlín nel 1998 e per altre 18 volte.



37: la Škoda ha all'attivo 17 successi.



36: dopo il podio in ERC3 Junior nel 2018, Simon Wagner l'anno dopo è in Top3 in ERC1 Junior.



35: fra gli austriaci di successo troviamo anche Raimund Baumschlager e Franz Wittmann.



34: Patrick Snijers vince nel 1991, quando la città viene rinominata nuovamente Zlín dopo che era diventata Gottwaldov nel 1949, sotto il dominio del Presidente comunista Klement Gottwald.



33: il Barum Czch Rally Zlín è entrata nell'ERC per la prima volta nel 1983.



32: Tibor Érdi Jr ha vinto a Zlin il titolo ERC2 nel 2018.



31: Pavel Valoušek è stato nominato dai giudici come pilota BFGoodrich nel 2007, quando concluse quarto.



30: l'idolo locale Roman Kresta nel 2000 ha vinto il 30° evento con la Škoda Octavia WRC.



29: Stanislav Chovanec nel 1996 trionfò con 29 PS aggiudicate.



28: Václav Arazim ha corso 28 Barum Czch Rally Zlín, due in meno del recordman Marcel Tuček.



27: l'italiano Enrico Bertone ha vinto nel 1997 e nel 1998 usando una licenza ceca.



26: il pilota Škoda, John Haugland, ha 26 successi in PS in carriera qui.



Domani verrà pubblicata la parte 2.