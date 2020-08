25: Ken Torn aveva virtualmente vinto l'ERC3 Junior a Zlín nel 2019, ma il tempo di Jean-Baptiste Franceschi della PS15 è stato corretto per un problema tecnico, per cui scivolando quarto ha dato modo ad Efén Llarena di salire al primo posto e per un punto lo spagnolo si è aggiudicato il titolo.



24: Audi ha vinto quattro volte nel periodo 1984-1987 con Harald Demuth (due), Leo Pavlík e Attila Ferjáncz.



23: L'anno dopo, Franz Wittmann ha ottenuto la prima delle due vittorie per Lancia.



22: per 22 volte hanno vinto dei cechi.



21: Zlín è stata fondata da Tomáš Bat’a nel 1894, famoso per la sua azienda di scarpe. Il suo vecchio ufficio era nel vano dell'ascensore del palazzo della Regione #21, ora la sede del Barum Rally.



20: Roman Kresta, uno dei piloti più famosi cechi, ha corso 20 volte questo rally.



19: Negli anni '90 è stato dominio giapponese con successi di Mazda, Mitsubishi e Toyota, che hanno vinto 6 volte.



18: Alexey Lukyanuk ha vinto 18 PS a Zlin, ma mai la gara.



17: Marijan Griebel ha vinto il titolo ERC1 Junior nell'edizione 2017.



16: 5 anni dopo Renato Travaglia (Peugeot 206 WRC), Nicolas Vouilloz si è imposto con la nuova Peugeot 207 S2000.



15: Emil Bergkvist ha vinto l'ERC3 Junior nel 2015 con la Opel.



14: dopo il podio del 2012, Tomáš Kostka (fratellastro di Roman Kresta) ha chiuso terzo nel 2014 e secondo nel 2016, suoi migliori risultati nell'ERC fino ad ora.



13: La Škoda Fabia S2000 ha 5 successi all'attivo, ultimo nel 2013 con Kopecký e Dresler.



12: Juho Hänninen è stato il primo finlandese dopo Mikael Sundström (1990) a vincere la gara nel 2012, conquistando poi il titolo.



11: Hänninen è stato anche l'ultimo pilota internazionale a vincere l'evento.



10: Ekaterina Stratieva è stata premiata dalla città di Zlín con le chiavi della città dopo aver centrato il 10° posto.



9: La Stratieva ha trionfato nell'ERC Ladies’ Trophy battendo per 7"2 Nabila Tejbar



8: Kopecký nel 2008 ha dato il via allo sviluppo della Škoda Fabia S2000.



7: Nicolas Vouilloz ha parecchio in comune con Erik Cais: entrambi provengono dalle mountain bike.



6: Kopecký ha vinto 8 gare, 2 assieme a Petr Starý e sei con Pavel Dresler.



5: la stella WRC, Dani Sordo, ha centrato il terzo posto con la Hyundai i20 R5 nel 2018 beffando nel finale Miroslav Jakeš.



4: L'ERC è stato riorganizzato nel 2004, anno del successo di Simon Jean-Joseph con la Renault Clio S1600.



3: Filip Mareš si è imposto nel 2019 in ERC1 Junior per soli 0"3 in un finale mozzafiato.



2: Freddy Loix ha vinto nel 2010 sfruttando il KO di Jan Kopecký.



1: Alexey Lukyanuk a Zlín è arrivato al massimo secondo. Nel 2017 andò a sbattere all'ultima PS.