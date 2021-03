La nuova Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland ha ricevuto l'omologazione dalla FIA e ora potrà prendere parte all'ERC Junior.

La vettura è la prima della nuova era della Classe Rally3 indetta dalla federazione per contenere i costi e dare un sistema piramidale ai rally.



M-Sport si è impegnata a fondo nella costruzione del mezzo, che ora potrà essere ufficialmente schierato in FIA ERC Junior Championship con gomme Pirelli per tutti i giovani che vogliono crescere passando dalle Rally4 a due ruote motrici alle Rally3 con trazione integrale.



M-Sport supporta fermamente questo progetto per i ragazzi e al SM O.K. Auto-Ralli, in Finlandia, ha portato il Campione ERC3-ERC3 Junior Ken Torn al debutto su questa macchina dotata di motore EcoBoost con la quale ha terminato 11° assoluto ottenendo anche tempi da Top10 su percorsi ghiacciati e innevati, contro piloti del campionato locale molto più esperti.



L'estone ha preso confidenza rapidamente con la Fiesta Rally3 e nelle ultime due PS ha anche centrato due settimi crono giocandosela contro le vetture Gruppo N e terminando a soli 10" dalla migliore Rally2 nella PS6.



Malcolm Wilson, AD della M-Sport: "Questa è un'importantissima pietra miliare per M-Sport e anche per i rally. La prima vettura Rally3 è stata omologata e porta il nome M-Sport. Fin dall'inizio del progetto eravamo determinati a sostenere questa categoria perché offre tante opportunità per i giovani e i piloti nei campionati nazionali. Auto sostenibili e convenienti sono necessarie ora più che mai, al fine di garantire una crescita senza problemi per i piloti e anche per coloro che cercano di competere con macchine a quattro ruote motrici con costi di gestione più bassi".



"Indubbiamente, vedremo l'adesione di altri costruttori, cosa che non vedo l'ora accada. Fondamentalmente è la competizione che ci motiva e vogliamo vedere una lotta emozionante nella categoria Rally3. È per questo spirito competitivo che la nostra Fiesta Rally3 è pronta a partire oggi, puntando ad accumulare esperienza e sostenere i nostri clienti e piloti".



Maciej Woda, direttore di M-Sport Poland: "E' stato fatto un grandissimo sforzo dietro le quinte nella nostra struttura di Cracovia. Non potrò mai ringraziare abbastanza la squadra per tutto quello che ha fatto contro tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, specialmente da quando la pandemia COVID-19 ci ha colpito. La loro determinazione e dedizione ha davvero brillato sulla Fiesta Rally3 e si riflette nel risultato finale".



"Ogni singolo membro di M-Sport fa onore alla squadra e alla Fiesta Rally3. È una storia simile anche per tutti i piloti che hanno aiutato a testare e sviluppare la vettura, un grande ringraziamento va a Nil Solans, Kajetan Kajetanowicz, Matthew Wilson, Ken Torn, Egon Kaur e anche a Tom Kristensson. È un compito molto duro progettare e costruire un'auto completamente nuova per una categoria altrettanto nuova, dato che non c'è un punto di riferimento da utilizzare. Questo è ciò che ha reso la creazione della Fiesta Rally3 eccitante, ma ci ha anche motivato fra noi in ogni aspetto per garantire che nulla fosse lasciato al caso".



"La Fiesta Rally3 ha fatto il suo debutto ufficiale nelle competizioni nel fine settimana in Finlandia con Ken Torn. L'O.K. Auto-Ralli è un evento veloce con gente locale esperta, quindi è stata una grande opportunità per mettere davvero l'auto alla prova con un pilota che non ha una grande conoscenza di questi percorsi. Ken ha dimostrato che la Fiesta Rally3 è un'auto con cui ci si può iscrivere ed essere competitivi contro quelle del Gruppo N immediatamente. Quando ha preso il ritmo, ha davvero messo insieme alcuni ottimi tempi in PS che erano anche da Top10, battendo tutte le auto del Gruppo N nelle ultime due prove e giocandosela anche contro alcuni dei piloti armati di Rally2. Ken e tutta la squadra hanno fatto un ottimo lavoro".



Il FIA ERC Junior Championship con le Rally3 scatterà al 77th Rally Poland del 18-20 giugno.

ERC Al Barum Rally occhio a Mares 7 ORE FA

ERC Disegna anche tu la locandina per il Barum Czech Rally Zlin dell’ERC IERI A 06:41