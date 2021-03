La M-Sport Poland ha costruito la sua nuova Ford Fiesta Rally3 seguendo i regolamenti FIA per dare modo ai più giovani di crescere.

Ken Torn, Campione in carica dell'ERC3/ERC3 Junior, ha condotto una Fiesta Rally3 all'O.K. Auto-Ralli in Finlandia, terminando 11° ad 1"5 dalla Top10 assoluta, con diversi ottimi tempi in PS che hanno sottolineato il potenziale del mezzo.



Nella PS4 da 14,37km è riuscito a concludere con soli 18" dalla migliore delle Rally2.



"Abbiamo imparato tante cose e continuiamo a sviluppare la nostra Fiesta Rally3", hanno detto dalla M-Sport.



Le Rally3 gommate Pirelli saranno utilizzate nel FIA ERC Junior Championship al 77° Rally Poland (18-20 giugno).



Foto: Taneli Niinimäki/AKK

