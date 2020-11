Oltre a Callum Devine, il team della federazione irlandese schiera una seconda Hyundai i20 R5 per Josh McErlean, detentore del Billy Coleman Award che viene dato alle giovani promesse del motorsport irlandese.



Devine in Ungheria centrò il podio l'anno scorso, mentre McErlean è al debutto nell'ERC.



"L'ERC è un super-campionato di grande portata ed è sempre ultra competitivo - detto McErlean - Sarebbe sciocco aspettarsi un risultato al top, ma afferrerò questa opportunità con entrambe le mani. Mi sto impegnando molto nella preparazione e cercherò di guidare in modo intelligente e di acquisire esperienza. So quanto possa essere difficile questo rally, quindi essere il secondo pilota della Motorsport Ireland Rally Academy e del team PCRS Rallysport a fianco di Callum significa che posso imparare da chi mi sta intorno e raccogliere quante più informazioni possibili".



Dopo il terzo posto dello scorso anno, Devine vuole essere ancora protagonista.



"Sarà un round che abbiamo già fatto in precedenza - ha detto il pilota dell'ERC1 Junior - Speriamo che l'esperienza dell'anno scorso ci aiuti. So che alcune delle PS saranno simili a quelle dell'anno scorso e in questo stato d'animo è un bene per noi e poiché ci siamo già passati con la Hyundai sappiamo dove dobbiamo essere in termini di set-up, quindi siamo felici e fiduciosi. Se ottenessimo lo stesso risultato dell'anno scorso saremmo al settimo cielo, vista la forza della concorrenza. Ma ci sentiamo sicuri e non dovremmo essere lontani. Speriamo non ci sia lo stesso meteo dell'anno scorso, ma sembra che non sarà così".



Devine verrà affiancato ancora da James Fulton, dato che Brian Hoy ha impegni di lavoro.