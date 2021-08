In Hyundai Motorsport sono molto carichi dopo il debutto della nuova i20 N Rally2.

Il Team Principal, Andrea Adamo, ha commentato così la vittoria in FIA World Rally Championship 2 all'Ypres Rally ottenuta da Jari Huttunen.



"L'obiettivo di questo rally era quello di imparare e fare esperienza al debutto agonistico della macchina", ha detto Adamo. "Abbiamo sostanzialmente detto agli equipaggi di non spingere troppo. Anche così, si sono trovati con un grande margine, quindi non c'era bisogno di estrarre il massimo delle prestazioni dalla vettura. Venire via con la vittoria nel WRC2 al suo primo evento dimostra che abbiamo una buona base di partenza, ma la macchina non ha ancora spiegato completamente le sue ali. È stato ancora un fine settimana difficile, e a volte si sperimentano cose in gara che non si vedono nei test; è il motivo per cui siamo qui. Ne veniamo fuori con una vittoria - e qualche margine di miglioramento".



La nuova Hyundai i20 N Rally 2 debutterà prossimamente anche nell'ERC.

