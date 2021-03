Tom Kristensson è stato incluso nel programma FIA WRC2 del M-Sport Ford Rally Team per il 2021, a dimostrazione che il passato in ERC3 Junior gli è servito.

Lo svedese arrivò secondo nell'europeo nel 2018 alla prima esperienza internazionale, per poi passare al FIA Junior World Rally Championship nel 2019 vincendo il titolo al secondo tentativo.



Grazie all'accordo tra FIA, M-Sport, Pirelli ed Eurosport Events (promoter dell'ERC), il Campione 2021 dell'ERC3 Junior nel 2022 potrà affrontare una stagione intera in ERC Junior 2022, specialmente per chi corre con una Ford Fiesta Rally4 che quindi avrà l'occasione di salire sulla versione Rally3 del mezzo.



Il Campione ERC Junior invece potrà passare al WRC3 Junior con la Rally3 nel 2022.



Kristensson guiderà una Ford Fiesta R5 MkII.



“Negli ultimi due anni ha potuto seguire i consigli di Maciej Woda e del team M-Sport Poland - ha detto il capo Malcolm Wilson - Ora è il momento di incrementare le sue conoscenze e passare con Richard Millener e il suo team tecnico del WRC".



“Integrandosi a pieno avrà modo di carpire le informazioni dei migliori piloti e decifrare tutti i dati assieme agli ingegneri".



Kristensson, che farà 6 gare nel Mondiale, ha aggiunto: "Non ho mai corso con una macchina a trazione integrale, quindi prima di tutto dovrò trovare sintonia con il mezzo e imparare ad affinarlo. C'è tanto da imparare, ma sono nella posizione migliore per farlo".

