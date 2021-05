L'itinerario dell'ORLEN 77th Rally Poland, primo round del FIA European Rally Championship 2021, è stato finalmente pubblicato.

Sono 14 le PS in programma per 202,76km di gara lungo le strade di Mikołajki e della Masuria, con gran finale che si terrà nel centro di Varsavia con una SuperSpeciale chiamata Rally Poland 100th Anniversary in onore dell'anniversario dell'evento, andato in scena per la prima volta nel 1921.



I percorsi

Delle 14 PS, 13 si tengono su velocissime strade sterrate, con tre novità per il 2021 (PS 2/5 "Świętajno", PS 4/7 "Wieliczki" e PS 13 "Przasnysz"). La SuperSpeciale "Mikołajki Arena" (PS 1/8) e la "Mikołajki Max" (PS 9/11) non sono cambiate rispetto al 2019.



La "Olecko" (PS 3/6) e la "Gmina Mragowo" (PS 10/12) sono simili a due anni fa; la prima avrà lo spettacolare salto chiamato Rosochackie.



La PS14 ("Rally Poland 100th Anniversary") sarà l'unica su asfalto lungo la strada a ciottoli che passa per le vie Browarna, Furmanska e Karowa nel centro di Varsavia.



Ecco l'itinerario completo



http://www.rajdpolski.pl/pliki/zawodnicy/2021/itinerary_v.1_3.6_-_orlen_77th_rally_poland_07.05.2021.pdf

