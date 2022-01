Il Saintéloc Junior Team, protagonista del Campionato Europeo Rally FIA, inizia oggi al Rally di Monte-Carlo la sfida nel WRC.

Dopo aver guidato Yohan Rossel alla corona del WRC3 nel 2021, la squadra francese seguirà in WRC2 Eric Camilli su una Citroën C3 Rally2.



Parlando prima della partenza di stasera sulla famosa Piazza del Casinò di Monaco, Camilli ha detto: "Prima di tutto cerco di ottenere punti, ma se si vuole lottare per il titolo allora bisogna vincere alcuni rally. Il livello, soprattutto quest'anno, è molto alto e bisogna spingere forte dal primo all'ultimo chilometro".



Sotto la guida di Vincent Ducher, il Saintéloc Junior Team schiera una seconda C3 Rally2 per l'americano Sean Johnston, che ha fatto esperienza nell'ERC prima di salire sulla scena mondiale.



Foto:Facebook.com/EricCamilliOfficial

