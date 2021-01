Tutti i concorrenti che vorranno essere inseriti nella classifica a punti generale dovranno competere con le vetture approvate dalla FIA (Rally2, nuove Rally3, Rally4, Rally5, Gruppo N, Rally2 Kit e RGT).



In ERC2 non cambia nulla perché verranno come sempre ammesse le Gruppo N, RGT e Rally2 Kit, mentre dal 2022 l'obiettivo è di avere solamente le Rally3.



In ERC3 si continua con le Rally4 e Rally5 a 2 ruote motrici come primo passo per chi vuole entrare in una serie internazionale.