Nil Solans ha perso il primo podio nel FIA European Rally Championship al Rally Serras de Fafe e Felgueiras lo scorso fine settimana, ma finendo quinto assoluto lo spagnolo ha rimesso la sua stagione sulla retta via.

Dopo aver ottenuto un bel quinto posto al 77° Rally di Polonia ORLEN in giugno e aver preso altri punti al Rally Liepāja all'inizio di luglio, Solans non è riuscito a finire il Rally di Roma Capitale e il 55° Rally delle Azzorre.



Anche se la sfortuna che lo ha ostacolato nel terzo e nel quinto round della stagione, lo scorso fine settimana l'asso del Rallye Team Spain è stato in grado di combattere per finire quinto insieme al co-pilota Marc Martí.



"Senza il problema con il radiatore e il raffreddamento avremmo potuto essere sul podio, ma è il rally ed è così", ha detto Solans. "Mi riprendo ciò che ho perso nei due rally precedenti, ma è bello per me e per la squadra. Vediamo al Rally Islas Canarias se la sfortuna ci avrà lasciato".

