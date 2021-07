La sfortuna dell'astro nascente dell'ERC Callum Devine lo ha colpito per la seconda stagione consecutiva nella PS Mazilmaja (Invest in Liepāja!) del Rally Liepāja.

Dopo aver subito "il più grande incidente della mia vita" su questa prova nel 2020, l'irlandese è uscito dalla Top10 al suo ritorno al secondo round di questa stagione del FIA European Rally Championship lo scorso fine settimana, quando ha rotto la sospensione della sua Ford Fiesta Rally2 colpendo una roccia dopo essere andato largo.



"Stranamente era la stessa PS dove ho avuto il mio brutto incidente l'anno scorso", ha detto il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy. "Eravamo in una sezione stretta, siamo finiti sull'erba e probabilmente nove volte su dieci l'avremmo fatta franca. Ma ci deve essere stato un grande masso nascosto nell'erba. La macchina è andata all'indietro e ha tagliato il paraurti, ha rotto il braccio posteriore e la ruota, tutto in un solo movimento. Abbiamo dovuto portarla all'incrocio successivo prima di poterla riparare".



Devine e il co-pilota James Foulton sono stati in grado di effettuare le riparazioni in corsa, che includevano la disconnessione dei freni posteriori a causa del danno.



Tuttavia, hanno perso più di 33 minuti nel processo e sono crollati al 44° posto dopo essere stati a 0"8 dal 10° all'inizio della tappa.



"Abbiamo dovuto far a meno dei freni posteriori. Queste sono le gioie e i dolori del rally. Peccato perché stavamo avendo una buona corsa e i nostri tempi stavano migliorando. Ma almeno siamo arrivati alla fine e abbiamo fatto tutte le tappe".

