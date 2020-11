Nella Super Speciale del Rabócsiring, la milanese si è infortunata ad una spalla e nonostante sia riuscita a rientrare al parco assistenza della Toksport WRT a Nyíregyháza, ha dovuto alzare bandiera bianca.



“Purtroppo nella notte il dolore è aumentato e quindi non potrò correre - ha detto la 26enne, che nell'ERC promuove la ricerca sulla fibrosi cistica con la campagna #CorrerePerUnRespiro - Sapete che non sono una che si arrende facilmente e non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma stavolta eravamo all'inizio di 15 PS e il rischio che la situazione peggiorasse era alto".



"Non è una bella cosa e rinunciare alla gara è frustrante, ma non c'erano alternative. Stanotte mi sono svegliata per prendere un antidolorifico e guardando il telefono mi è apparso un messaggio sui social: a volte si vince, a volte si impara. Stavolta è stato così".



#CorrerePerUnRespiro



Rachele è dalla nascita affetta da fibrosi cistica, ma questo non le ha impedito di coltivare la sua passione portando sulle piste, nelle salite e nei rally, i colori della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus grazie all’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, nata da un’idea di Rachele in collaborazione con la Delegazione di Milano, per sensibilizzare e diffondere la conoscenza sulla fibrosi cistica e raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese. Dalla sua nascita #CorrerePerUnRespiro ha già raccolto più di 130.000 Euro a sostegno della Fondazione.



Con l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, nata da un’idea di Rachele per unire la sua passione per i motori al bisogno di sensibilizzare ed informare sull’importanza della ricerca, nei paddock, sui campi gara e durante gli eventi, sono stati raccolti oltre 130.000 Euro che sono andati a sostenere il progetto d’eccellenza Task Force For Fibrosis (TFCF) promosso in sinergia con l’Istituto C. Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova.



Per tutto coloro che vogliono fare una donazione: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS, IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939, Causale: #CorrerePerUnRespiro