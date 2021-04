La stagione 2021 del FIA European Rally Championship comincerà il 18-20 giugno con l'ORLEN 77th Rally Poland.

La gara celebra quest'anno il suo 100° anniversario e come sempre ha scelto le spettacolari e velocissime strade della Masuria per una edizione da ricordare.



La Polonia avrà l'onore di aprire le danze per le categorie ERC Junior, ERC3 Junior, ERC2, ERC3, FIA European Rally Championship - Team, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT ed ERC-MICHELIN Talent Factory dopo lo spostamento dell'Azores Rallye.



Jean-Baptiste Ley, ERC Co-ordinator, Eurosport Events, said: "Aprire la stagione 2021 dell'ERC con il Rally di Polonia è davvero positivo per campionato, collaboratori e fan. Si tratta di un evento consolidato e molto ben gestito e promosso, un vero prodotto collaudato con ricco passato, proprio come l'ERC. Per molti anni è stato gara dell'ERC e non manca mai di offrire grande azione da parte dei migliori piloti e team che vi prendono parte. Non vediamo l'ora che partà l'edizione del 100° anniversario".



Una nuova era

Al 77° Rally Poland inizia la nuova era del FIA ERC Junior per le auto Rally3 con pneumatici Pirelli. E' il punto di svolta per chi passa dalle Rally4 alle Rally2, potendo prima guidare macchine a quattro ruote motrici progettate per essere economiche, facili e divertenti da guidare.



Occasioni e momenti speciali

Per il centenario, salute e sicurezza in base alla situazione della pandemia da COVID-19, a Varsavia - dove si svolse il primo rally il 23 luglio 1921 - ospiterà la prova speciale decisiva secondo i piani messi in atto dalla Federazione automobilistica e motociclistica polacca.



Base a Mikołajki

In programma dal 18 al 20 giugno, il Rally di Polonia che apre la stagione dell'ERC avrà come base la pittoresca città di Mikołajki, sua sede dal 2005. Dopo le prove libere e la qualifica del 18 giugno, la città avrà la prima PS in serata. L'azione di sabato e domenica sarà svolta nei dintorni. Resta una sezione di collegamento verso sud per la penultima PS di domenica pomeriggio, prima di quella finale con traguardo a Varsavia domenica sera. I regolamenti saranno disponibili dal 7 maggio, quando si apriranno le iscrizioni.

