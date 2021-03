Ekaterina Stratieva ha ufficializzato che nel 2021 correrà ancora nel FIA European Rally Championship.

Nella giornata in cui si festeggia la donna, la vincitrice di tre ERC Ladies’ Trophy si è assicurata il sostegno del partner Petrol per cominciare la stagione all'Azores Rallye (6-8 maggio) con una Peugeot 208 R2.



“Sorrido nel comunicare che correrò ancora nell'ERC - ha detto la Stratieva - Sono tempi duri in tutto il mondo, ma avrò ancora con me Petrol e quindi saremo ancora nell'ERC, poi continuerò a cercare sponsor”.



Tutte le strade portano a Roma

Anche se il programma non è ancora definito, il Rally di Roma Capitale del 23-25 luglio è uno degli eventi che vorrebbe fare: "E' difficile dire quali correrò, ma mi piacerebbe provare Roma perché sarebbe nuovo". Al suo fianco ci sarà Georgi Avramov.



Zlín a quota 50, Stratieva a 12

Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín si stanno preparando per il quinto round della serie, che sarebbe il 12° per la Stratieva, la quale ha avuto le chiavi della città nel 2018 e non vede l'ora di essere al via del rally del 27-29 agosto dopo che l'edizione 2020 era saltata a causa della pandemia di COVID-19. “Il Barum Rally è nel mio calendario, ma a Zlín corro ormai da anni e per me è una seconda casa con i fan che ho là. Spero che questa 50a edizione sia bella".



Una famiglia

Dopo i punti presi in ERC3 che hanno dato modo al Saintéloc Junior Team di vincere il titolo ERC 2019 riservato alle squadre, la Stratieva spera di continuare coi francesi. "Mi auguro che mi diano una mano come negli anni passati e mi prendano nella loro famiglia".



Con Oprea e Vogel

La Stratieva si aggiunge a Cristiana Oprea ed Adrienn Vogel nell'ERC 2021. La Oprea guiderà una 208 R2, la Vogel una Ford Fiesta Rally4.

