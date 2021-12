Andreas Mikkelsen al Rally d'Ungheria si è laureato Campione del FIA European Rally Championship dopo aver vinto il titolo WRC2 il fine settimana precedente in Spagna.

Ecco la Top5 del pilota griffato Toksport WRT, che ha condotto la sua Škoda Fabia Rally2 Evo gommata MICHELIN al successo.



5: Gran partenza

Mikkelsen ha iniziato la sua rincorsa al titolo ERC con due vittorie in PS e il secondo posto al 77th Rally Poland ORLEN.



4: Gladiatore a Roma

Con poco tempo per prepararsi, il norvegese al Rally di Roma Capitale ha lottato con problemi di set-up terminando ottavo.



3: Punti pesanti a Zlín

Il nostro eroe è tornato a Zlín dopo 10 anni ad 1 punto da Alexey Lukyunuk. Quest'ultimo non è stato in grado di correre a seguito di un incidente di prova, dunque Mikkelsen ha avuto l'opportunità di passare al comando in campionato finendo secondo l'evento.



2: Colpaccio alle Azzorre

Mikkelsen è stato autore di una vittoria in rimonta. Era quinto dopo due PS, ma ha gradualmente combattuto per tornare in lizza. Nella PS finale era a 4" da Dani Sordo, alla fine si è imposto per 14"8.



1: Il raddoppio

Affiancato da Elliott Edmondson, Mikkelsen ha fatto doppietta portoghese con la vittoria al Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Quando Lukyanuk ha avuto un problema meccanico, Andreas ha allungato definitivamente.

Ad

ERC Rally3 ancora più veloci nel 2022 IERI A 05:04

ERC Un bel testa a testa tutto polacco IERI A 07:17