Il Topp-Cars Rally Team ha firmato una coppia d'assi come Jan Kopecký ed Jan Hloušek per il campionato ungherese 2021.

A febbraio la squadra ungherese aveva già annunciato l'ingaggio di Norbert Herczig e Ramón Ferencz per il FIA ERC, ai quali ora aggiunge il Campione ERC 2013 e il navigatore che vinse il titolo 2019 in ERC1 Junior con Filip Mareš per condurre una seconda Škoda Fabia Rally2 Evo nella serie nazionale.



Il Rally Hungary (22-24 ottobre) si svolgerà anche come Nyíregyháza Rally per la serie locale, con tanti piloti che si iscriveranno pure come prioritari ERC.



“Siamo orgogliosi di annunciare il programma WRC2 e in Ungheria con il pluricampione Jan Kopecký - si legge nella nota del Topp-Cars Rally Team - Siamo pronti a metterci casco e guanti per non arrenderci mai! Benvenuti a Jan ed Jan”.



Kopecký e Hloušek saranno in azione anche con l'Agrotec Škoda Rally Team nel campionato ceco.



Foto: Facebook.com/ToppCarsRallyTeam

ERC Abarth Rally Cup, cinque motivi per seguirla con l’ERC IERI A 07:23

ERC L’Italia cala il tris per l’ERC IERI A 07:23