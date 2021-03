L'ungherese aveva debuttato in ERC3 l'anno scorso con una Ford Fiesta Rally4 della Roger Racing Team-Orsák Rally Sport, con cui andrà avanti.



“Il programma prevede Rally di Roma Capitale, Barum Rally, Rally Hungary e Rally Islas Canarias in ERC3 con una Ford Fiesta Rally4 - dice la Vogel - Vorremmo fare esperienza in questi bei posti e l'obiettivo è chiudere il campionato almeno in Top5 e come miglior equipaggio femminile".



La Vogel farà anche due rally in Repubblica Ceca, ossia Rally Kopná e Rally Bohemia, oltre che un programmino in Peugeot Rally Cup Ungheria.