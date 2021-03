Adrienn Vogel ha vinto il premio come pilota donna dell'anno della Federazione ungherese MNASZ grazie ai bei risultati ottenuti nel FIA European Rally Championship, dove per due volte ha chiuso in Top5 in ERC3.

"E' un grande onore per me che mi abbiano scelto fra i rallisti del mio paese - ha detto la Vogel - Ringrazio tutti, è il terzo premio che ricevo dopo quelli di Autósport e Formula Magazin, per cui farò di tutto per ripetermi anche quest'anno".



La Vogel correrà nel 2021 con una Ford Fiesta Rally4.



Cliccate quiper saperne di più sul suo programma.

ERC Crugnola pronto a difendere il titolo tricolore IERI A 05:05

ERC Cais carico per l’ERC-MICHELIN Talent Factory IERI A 08:08