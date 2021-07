Adrienn Vogel sarà in Austria questo fine settimana per prepararsi per il round italiano del FIA European Rally Championship, il Rally di Roma Capitale.

L'ungherese partecipa al Rallye Weiz come preparazione finale per l'evento del 23-25 luglio, affiancata da Ivett Notheisz sulla Ford Fiesta Rally4 della Orsák Rallyport-Roger Rally Team.



"Abbiamo pensato che potrebbe essere una buona preparazione, una gara su asfalto in montagna come il Rally Di Roma Capitale nel FIA ERC", ha detto la Vogel. "La qualità e l'aderenza dell'asfalto sono molto simili a Roma, ma è tutto nuovo per noi".



La Vogel ha finito quinta in ERC3 al suo debutto al Rally di Roma Capitale la scorsa stagione.



"Sarebbe bello se potessimo andare ancora più su in classifica, ma non mi lamento perché abbiamo preso podi in Peugeot Cup ungherese dove il livello è molto forte. Anche così, abbiamo guadagnato molta esperienza, sento che più chilometri faccio, meglio posso affrontare i tratti più veloci, sono anche sempre più a mio agio e spingo i miei limiti più in là ogni volta. È bello correre con due tipi di auto perché le esperienze sono diverse, entrambe costruiscono la mia fiducia reciproca, e anche le mie capacità di guida si sviluppano".



Oltre al tempo trascorso alla guida di auto Rally4 di M-Sport e Peugeot, la magiara ha vissuto una esperienza con il campione Róbert Bútor (nella foto).



"È stata una fortuna fantastica poter sedere accanto a uno dei più esperti piloti di rally ungheresi, Róbert Bútor, sulla Citroën C3 WRC per sperimentare la differenza tra una World Rally Car e una vettura Rally4. Tutto accade molto rapidamente. In ogni momento, mi sentivo come se fossi ben al di sopra dei limiti della fisica. Naturalmente ci vogliono molti chilometri perché il pilota senta l'auto in tutto e per tutto".



Il Rallye Weiz prenderà il via dal 16 al 17 luglio. Anche i compagni di squadra della Vogel alla Orsák Rallysport, Erik Cais e Daniel Polášek, parteciperanno con una Fiesta Rally2 e una Fiesta Rally4 rispettivamente.

