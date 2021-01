Dopo aver affrontato il 2020 nel FIA European Rally Championship in Classe ERC3 con la sua Rally4, la Vogel si è recata a Kiskunlacháza per salire su una Škoda Fabia R5 assieme ad Ivett Notheisz.



“Onestamente non riesco a descrivere le sensazioni di questa vettura, ho detto davvero 'oh, mio Dio!' quando l'ho provata ed è stato fantastico - ha detto l'ungherese - Sono molto grata al Dani Fischer Team per l'opportunità, e al team manager Ákos Jobbágy. Ivett mi ha detto che non voleva scendere!"



La Vogel ha ammesso che trovare il punto di frenata e capire quando cambiare le marce è molto differente rispetto all'utilizzo della Ford Fiesta Rally4.



"Per il 2021 non è ancora deciso nulla, né la macchina che guideremo, ma spero di saperlo a fine gennaio. Il piano è fare 4 gare nel FIA ERC e qualche altra prova internazionale vicino all'Ungheria".