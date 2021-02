Lo svedese era presente alla prova con la nuova macchina della M-Sport ed è rimasto colpito dall'ungherese.



"Le prestazioni di Adrienn sono state davvero notevoli, è incredibile come è riuscita a condurra l'auto alla prima uscita", ha detto.



La Vogel nel 2020 è stata la migliore donna del FIA European Rally Championship, per tre volte in Top5 dell'ERC3.



Per lei era il debutto con la Fiesta Rally3 e su una macchina a 4 ruote motrici; al momento sta programmando la stagione 2021, anche se non è ancora deciso se continuerà con la Ford Fiesta Rally4 dell'anno scorso.



Le Rally3 gommate Pirelli verranno usate in ERC Junior e potranno andare a punti anche a livello assoluto.