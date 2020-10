La ragazza della Roger Racing Team torna a Nyíregyháza affiancata da Ivett Notheisz per condurre la sua nuova Ford Fiesta e prendere punti in FIA ERC3, con alle spalle l'ottimo quinto posto del Rally di Roma Capitale da replicare.



“Siamo al settimo cielo in vista della gara del FIA ERC in Ungheria - ha detto la Vogel - E' il nostro rientro nella serie dopo il debutto dell'anno scorso, oltre ad essere l'unico che conosciamo. Sarà un piacere essere al via davanti ai fan di casa".



La nuova Fiesta

“Abbiamo provato la versione Rally4 all'Eger Rally di settembre, gara locale che abbiamo chiuso in settima posizione tra le 2WD. Abbiamo collaborato benissimo con la Orsák Rallysport, che ci ha dato una macchina perfetta in tutto nell'arco del weekend. Siamo felici di poter continuare anche al Rally Hungary e speriamo che il duro lavoro paghi".