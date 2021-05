Adrienn Vogel ha vinto la categoria 2WD all'Auto UH Rallysprint Kopná in Repubblica Ceca lo scorso fine settimana.

Sfruttando al massimo il supporto e le conoscenze del team locale Orsák Rallysport, l'ungherese ha finito 29a su 118 partecipanti, al volante della Ford Fiesta Rally4 condivisa con Ivett Notheisz.



"È stata una delle gare più difficili della nostra vita in Repubblica Ceca - ha detto la Vogel, protagonista in ERC3 nel 2020 - Ci ha messo alla prova ad ogni livello, ma ne è valsa la pena. PS sconnesse e insidiose piene di fango e acqua, ha richiesto un'enorme concentrazione, ma ci siamo goduti ogni singolo minuto e abbiamo imparato molto in ogni momento".



La gara di Slušovice era vicino alla città di Zlín, dove si svolge il Barum Czech Rally Zlín, valido per l'ERC, con 7 PS su strade simili a quelle che fanno parte del percorso del famoso round del FIA European Rally Championship che la Vogel ha in programma per questa stagione.

ERC Ottima prova in Portogallo per i piloti ERC UN GIORNO FA

ERC Cais torna alla vittoria 23/05/2021 A 06:04