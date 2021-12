Una delle collaborazioni più emozionanti nel Campionato Europeo Rally FIA è giunta al termine dopo che Jindřiška Žáková ha detto che lascerà Erik Cais.

La co-pilota ceca, che ha fatto il suo 100° rally a marzo, ha affiancato il collega dalla stagione 2019 come un rookie dell'ERC.



Dopo il successo nell'ERC3, la coppia ha vinto l'ERC1 nel 2020 e ha sfiorato la vittoria al Barum Czech Rally Zlín ad agosto con la Ford Fiesta Rally2 del Team Yacco ACCR gestita da Orsák Rallysport.



"Anche se potevo continuare ho deciso di non farlo", ha scritto la Žáková su Facebook. "È necessario pensare a tutto ciò che si deve sacrificare per ottenere qualcosa. Parlo di tempo e un sacco di forza fisica, soprattutto mentale. Quest'anno è stato il più difficile che ho vissuto finora e sono convinta che il prossimo non sarà diverso. Ho trascorso quasi 90 giorni lontano da casa, con innumerevoli preparativi prima di ogni gara e uno sforzo per dedicare un po' di tempo ai propri cari. Ogni minuto è stato prezioso e sento al 100% di non poterlo più fare".



"Non sono il tipo di persona che vuole rinunciare. Più che altro il contrario. Ho sempre voluto superare le difficoltà. Credo che la prossima stagione sarebbe fantastica, ma è incredibile quanta strada si possa fare in pochi anni. Forse ho dimostrato che non mi faccio la navigatrice per caso. Non ho intenzione di dire che non guiderò mai più una macchina da rally, non sta a me dirlo. Tenendo la porta aperta".



Cais non ha ancora annunciato i suoi piani per il 2022 o chi sostituirà Žáková.

