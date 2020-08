-

Fare esperienza è l'unico obiettivo per Nikolai Landa in vista del debutto al Rally Liepāja.

L'austriaco sarà in azione in FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli con la Ford Fiesta Rally4 della Drift Company affiancato dal papà Günter Landa.



"Prima di tutto, sono molto contento di essere al via del Rally Liepāja, visto che è stato un anno caotico; ringrazio l'ERC e gli organizzatori per aver reso possibile tutto ciò - ha detto Landa - A Roma l'obiettivo era imparare e continueremo così anche a Liepāja perché è importante fare km per crescere".



“Non vedo l'ora di essere su queste strade velocissime. Torn, Sesks e Rådström sono solo alcuni dei piloti fortissimi che corrono con le Rally4, per dire quanto sia alto il livello. Ma voglio imparare tanto da loro!"



Niki Mayr-Melnhof completa la lie-up della DriftCompany con la sua Ford Fiesta R5 MkII.

ERC Battistolli pronto per qualcosa di diverso DA 4 ORE

The post Landa a caccia di km a Liepaja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ecco gli otto in lizza per l’ERC2 a Liepaja DA 7 ORE