Nikolai Landa ha ringraziato i meccanici del Drift Company Rally Team per aver lo rimandato in azione nel FIA European Rally Championship questa settimana.

Landa si è ritirato in ERC3 Junior in Polonia dopo che la sua Ford Fiesta Rally4 ha preso fuoco a causa di un problema.



Ma le rapide riparazioni effettuate daranno modo al giovane austriaco di continuare a fare esperienza al Rally Liepāja.



"La macchina è a posto dopo l'incendio in Polonia", ha detto Landa durante i test di martedì. "I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile e anche M-Sport Polonia ci ha aiutato molto perché abbiamo potuto andare nella loro struttura direttamente la domenica dopo il rally. Per fortuna è stato solo un piccolo danno. Sembrava peggio all'inizio, ma tutto è perfetto e ci godremo molto le strade lettoni".

