Nikolai Landa non ha intenzione di "forzare" al via del FIA ERC3 Junior 2021, nella prima tappa dell'ORLEN 77° Rally Poland di questa settimana.

Essendo inesperto rispetto ad alcuni dei suoi rivali di classe, il 22enne talento austriaco è convinto che migliorare il "feeling" al volante della sua Ford Fiesta Rally4 del Drift Company Rally Team gommata Pirelli aiuterà la sua progressione.



"La grande cosa che voglio migliorare nel 2021 è il mio feeling in macchina", ha detto Landa, che è co-pilotato di suo padre, Günter Landa. "Penso che devo solo godermi ogni secondo e il ritmo verrà da solo. L'anno scorso ho cercato di forzare per essere veloce, ma questo non è sostenibile. Le PS che mi piacciono di più sono sempre quelle più veloci. Il mio obiettivo non sarà quello di essere il più rapido dell'ERC3 Junior perché so che questo non accadrà, dato che mi manca molta esperienza. Ma cerco di essere quello che imparerà di più nel corso della stagione, quindi vediamo cosa porterà il 2021".



Landa non ha mai gareggiato in precedenza in Polonia, ma ha preso punti al Rally Liepāja la scorsa stagione.

