La promessa del FIA ERC3 Junior Nikolai Landa è al round 'di casa' del FIA ERC.

L'austriaco vive a meno di tre ore da Zlín, città ospitante del Barum Czech Rally Zlín, e comincerà le qualifiche dopo un intenso programma di prove.



Il 22enne ha aiutato i suoi meccanici del Drift Company Rally Team a dare gli ultimi ritocchi alla sua Ford Fiesta Rally4, dopo un viaggio di allenamento nel sud dell'Austria per un fine settimana di escursioni e scalate in montagna per assicurarsi di essere in condizioni fisiche ottimali.



Ha anche trascorso del tempo a guardare i filmati onboard per assicurarsi che lui e il suo co-pilota Günter Landa siano pienamente preparati per la 50a edizione della gara ceca.



"Il mio obiettivo è quello di ritrovare la fiducia", ha detto Landa. "Mi è mancata molto dopo il nostro incidente nel primo evento di quest'anno e mi sento come se stessimo lottando da allora. Non è la stagione che volevamo ma, come dice la famosa frase, 'nessuno dice che sarà facile'.



"Stiamo solo cercando di godercela e di avere buone note, un grande obiettivo per noi e poi il ritmo verrà da solo. E se ti senti bene puoi anche spingere un po' di più e questo è il nostro obiettivo".



Landa ha fatto il suo debutto al Barum Czech Rally Zlín nel 2019, ma gli è stato impedito di finire a causa di un problema al motore. Nonostante questa delusione, guarda a quell'evento con grande carica.



"Penso che sia il rally più impressionante che abbia mai fatto, i fan sono incredibili. Anche durante la ricognizione ci sono centinaia di bambini che vogliono avere un autografo o una foto, non importa quale sia il numero di partenza o se sei famoso nel mondo del rally o meno, a loro non importa. È semplicemente incredibile".

