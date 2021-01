Nikolai Landa è al lavoro per il suo ritorno nel FIA European Rally Championship e nel 2021 punta a correre in ERC3 Junior-Pirelli.

L'austriaco ha chiuso in Top10 di categoria al debutto nella serie con suo padre Günter Landa nel 2020.



“Il mio obiettivo è fare tutta la stagione in ERC3 Junior - ha detto il portacolori del DriftCompany Rally Team - Per ora siamo sicuri di correre il Rally Islas Canarias, ma mi piacerebbe fare anche Rally Liepāja, Rally Poland e Barum Czech Rally Zlín. Stiamo lavorando sul budget per le altre due gare".



Una stagione alla caccia di prestazioni

Dopo le ottime cose dello scorso anno, Landa ha preso parte anche ad eventi in Repubblica Ceca ed Ungheria. Il suo programma includeva anche il Taxi4 Mikulás Rallye del dicembre scorso, dove è andato forte con la sua Ford Fiesta Rally4.



“In categoria Rally4 ci sono tanti piloti veloci. Martin Koči, ad esempio, che ha corso nel WRC ed ERC. Ci siamo piazzati secondi assoluti a soli 20" da lui, il che è stato ottimo perché vuol dire che nelle due gare ERC ho imparato molto".



Un grande premio in palio

Se Landa dovesse vincere l'ERC3 Junior, il premio sarebbe il passaggio all'ERC Junior Championship del 2022 con una Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli della M-Sport Poland. Secondo l'accordo stipulato da FIA e promoter ERC Eurosport Events assieme a M-Sport Poland, se il Campione ERC3 Junior ha una Fiesta Rally4 le gare del 2022 nella classe superiore diventeranno tre.



Calendario ERC Junior 2021



Rally Islas Canarias (asfalto), 6-8 maggio 2021 J

77th Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021 J

Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio 2021 J

Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021 J

50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021 J

Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021 J