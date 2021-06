Il FIA European Rally Championship, la serie cadetta del FIA World Rally Championship, ha ancora una volta sottolineato il suo fascino per i piloti e le squadre che un giorno sperano di salire a livello globale con una partecipazione straordinaria per l'apertura della stagione 2021, l'ORLEN 77° Rally Poland (18-20 giugno).

40 piloti gareggeranno su auto Rally2, con 14 presenti nelle categorie ERC Junior ed ERC3 Junior supportate da Pirelli, in rappresentanza di 13 paesi.Gli incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory sono in palio per sei giovani talenti su vetture Rally2, mentre il nuovo Clio Trophy by Toksport WRT - la serie per la Renault Clio Rally5 gommate MICHELIN - può contare su una formazione multinazionale.L'ERC2 è una battaglia a sette per la gloria, con il polacco Dariusz Poloński, motorizzato Abarth, tra questi. Venti piloti hanno gli occhi puntati sul premio nell'ERC3, in competizione con vetture Rally4 di Ford (M-Sport), Opel, Peugeot e Renault.Qui ci sono solo alcuni dei punti salienti nella lista degli iscritti per il 100° anniversario dell'ORLEN Rally Poland, che inizia a Mikołajki il 18 giugno e termina nella capitale polacca Varsavia il 20 giugno.*Alexey Lukyanuk lancia la sua difesa del titolo su una Citroën C3 Rally2 del Saintéloc Junior Team.*I campioni ERC presenti sono Wojciech Chuchała, Tibor Érdi Jr, Nikolay Gryazin, Efrén Llarena, Andrea Mabellini e Ken Torn*Vincitori dell'ERC sono Craig Breen, Gryazin e Andreas Mikkelsen, che competono su auto Rally2 rispettivamente di Hyundai, Volkswagen e Škoda*I campioni nazionali passati e presenti includono Yoann Bonato (Francia), Chuchała (Polonia), Grzegorz Grzyb (Polonia e Slovacchia), Norbert Herczig (Ungheria), Fabian Kreim (Germania), Lukyanuk (Estonia, Russia), Miko Marczyk (Polonia), Umberto Scandola (Italia), Nil Solans (Spagna) e Simone Tempestini (Romania)*I piloti a caccia di incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory sono Erik Cais, Efrén Llarena, Miko Marczyk, Grégoire Munster, Simone Tempestini e Nabila Tejpar*Altri giovani talenti con le Rally2 sono Alberto Battistolli, Callum Devine, Emilio Fernández, Gregor Jeets, Tomasz Kasperczyk, Roland Poom e Kacper Wróblewski*Adrian Chwietczuk, co-pilota e tre volte campione ERC Jarek Baran, fa il suo debutto ERC con la Hołowczyz Racing, il team fondato da Krzysztof Hołowczyc, il campione ERC 1997*Simone Campedelli affianca Breen nell'attacco del Team MRF Tyres, mentre sono iscritti anche Rakan Al-Rashed, Aloísio Monteiro e Luis Vilariño*Pep Bassas, Fabian Bernardi e Mathieu Franceschi del Team Rallye Spain sono quelli da tenere d'occhio nell'ERC3, che comprende anche un quintetto di piloti del Clio Trophy by Toksport WRT. Fra questi citiamo Yigit Alparslan Timur (Turchia), Bastien Bergounhe (Francia), Andrea Mabellini (Italia), Ghjuvanni Rossi (Francia), Paulo Soria (Argentina)*Jon Armstrong e Ken Torn sono gli assi nella caccia alla gloria nell'ERC Junior, che si rivolge a piloti con vetture Rally3 su pneumatici Pirelli. Un viaggio premio Junior WRC attende il campione finale*L'ERC3 Junior ha attirato una formazione stellare di 12 giovani che rappresentano 12 paesi diversi, sette dei quali sono nuovi per la categoria, con cinque di quelli che passano dal livello nazionale a quello internazionale per la prima volta. Un'anteprima completa dell'ERC Junior sarà pubblicata separatamente*Sei Ford Fiesta Rally3 di nuova generazione preparate da M-Sport Polonia saranno in azione*Fra le Rally4, occhio a Ford (M-Sport), Opel, Renault e Peugeot in lizza per il successo ERC3*Tra le Rally2-Kit presenti Suzuki e Toyota in ERC2Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC per Eurosport Events: "Con 72 equipaggi iscritti all'ERC, è chiaro che il livello di interesse per l'ERC è davvero fenomenale ed è un modo fantastico per aiutare gli organizzatori dell'ORLEN 77° Rally Poland a celebrare il 100° anniversario dell'evento. Mentre l'elenco degli iscritti è grande in termini di numeri, è anche enorme in termini di qualità e varietà, che testimonia l'accessibilità e il fascino del campionato". Clicca QUI per vedere l'elenco degli iscritti.