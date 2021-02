Il finlandese si laureò Campione nel 2014 dopo che due anni prima aveva ottenuto il primo successo al Rally Poland.



Con 12 gare ERC all'attivo, condite da 5 successi e 43 vittorie in PS, è poi passato al WRC.



Nell'Europeo ha imparato a correre su asfalto, dove ha trionfato al Rallye International du Valais e al Circuit of Ireland.



“L'ERC è stato ottimo per me e molto importante in termini di guida su asfalto - ricorda l'allora portacolori della Škoda Motorsport - C'erano tante gare su questo fondo e fu molto importante per fare esperienza".



Lappi si concentrerà ora sul suo futuro nel FIA World Rally Championship, ma non esclude un ritorno all'ERC.



“E' una possibilità concreta, le gare sono svolte in bei posti e la competizione è altissima".